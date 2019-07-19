Санкции против России и Турции: реакция МИД РФ

Члена Конгресса США, выдвигая в целях политической саморекламы инициативу об антироссийских санкциях, лишь усугубляют атмосферу отношений двух стран, от которых зависит глобальная стабильность, говорится в комментарии МИД РФ, распространенном 19 июля.

Внесенный в Конгресс законопроект Москва считает неэффективным. "Уже было 20 пакетов санкций", — напомнили дипломаты, добавив, что позиция России неизменна: санкции – бессмысленное действо, разрушающее отношения между странами.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал и санкции, которыми США грозят Турции за покупку российских С-400, сообщает ТАСС. Эти санкции, подчеркнул дипломат, станут наказанием за проявление Турции суверенитета – стандартный для американцев способ ведения внешней политики.