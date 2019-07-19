Два спорткара сбили 17 человек на встрече автолюбителей в Англии

В городе Стивенидж на встрече автолюбителей из клуба Cruise Herts два спортивных автомобиля сбили 17 человек.

Клуб Cruise Herts проводит ежегодные собрания на протяжении 17 лет, на которые прибывает множество любителей спортивных машин похвастаться своими автомобилями и посмотреть на чужие болиды.

В четверг вечером Toyota GT86 выскочила перед летящим Nissan 350z — по словам очевидцев, спорткар ехал со скоростью не менее 100 километров в час — автомобили потеряли управление и врезались в зрителей, стоявших у дороги.

Телекомпания BBC сообщила, что в результате инцидента пострадали 17 человек, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Дорожная полиция занимается расследованием обстоятельств аварии. Информация о задержании водителей не поступала.