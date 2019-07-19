Штаты могли сбить собственный беспилотник, считают в Иране

Корпус стражей исламской революции в ближайшее время опубликует фотографии корабля ВМС США Boxer, сделанные с иранского беспилотника. Дрон, как утверждают в Белом Доме, сбили американцы. В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что беспилотник начал выполнять плановое наблюдение еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив. И успешно вернулся на базу после завершения операции.

Война танкеров продолжает набирать интенсивность и теперь касается других, куда более крупных, судов. Основное внимание мирового сообщества сейчас приковано к событиям вокруг корабля американских ВМС USS Boxer, который вошел в Ормузский залив.

Президент США накануне уверял, что американским морякам удалось сбить иранский беспилотник, который подлетел к кораблю на расстояние 900 метров. Глава дипломатии Ирана такое заявление считает поспешным.

"Судя по данным из Тегерана, мы не подтверждаем информацию о потере летательного аппарата", — рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Более того, в ближайшее время элитные части иранской армии, Корпус стражей исламской революции, обещают опубликовать фотографии корабля Boxer, сделанные с дрона, тем самым доказав, что если американцы и сбили какой-то беспилотник, то точно не иранский.

"Мы не теряли дрон ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще. Боюсь, корабль ВМС США Boxer по ошибке сбил свой собственный беспилотник", — считает заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Также через Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в очередной раз провел для американских коллег урок географии, намекнув, что корабль Boxer слишком далеко ушел от родных берегов.

Тем временем давление на Исламскую Республику растет. Генсек Организации объединенных наций уже осудил решение американских властей существенно ограничить право иранских дипломатов на передвижение по Нью-Йорку. Перемещаться можно только между штаб-квартирой ООН, миссией Ирана, резиденцией посла и аэропортом имени Кеннеди.

Продолжается и экономическое давление на Тегеран. Накануне американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении семи связанных с Ираном компаний, в том числе, четырех предприятий, зарегистрированных в Китае. Пекин направил в Вашингтон официальный протест.

"Мы требуем от Вашингтона незамедлительно прекратить подобные ошибочные действия, проявить уважение к законным правам других государств. Мы уже сделали Соединенным Штатам представление по этому поводу", — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Между тем, пресса Гибралтара сообщает, что власти этой заморской территории Великобритании продлили до 15 августа срок ареста иранского танкера Grace 1. Судно задержали в начале июля. Его команду подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.