Сами собрать мусор не пробовали? Призывы к Ди Каприо спасти Байкал поняли не все

Воодушевившись бурной активностью русскоязычных троллей в "Инстаграме" Леди Гаги, который атаковали после сообщений о том, что она увела Брэдли Купера и Ирины Шейк, интернет-атаке подвергся аккаунт актера Ди Каприо.

В аккаунте "Весь Улан-Удэ" появился призыв писать в "Инстаграме" голливудской звезды призывы спасти Байкал.

Призыв был услышан: под публикациями актера, который известен и как активный защитник окружающей среды, действительно появилось много сообщений с хэштегами #savebaikal и #спасибайкал.

Некоторые сопровождаются ироничными фразами на дикой смеси русского и английского, кто-то пишет всерьез, надеясь на помощь актера-эколога, кто-то вновь скатывается к флуду в стиле: "Продам шины" и предполагает, что актер не отвечает потому что "нет рецепта борща", который ранее написали "разлучнице" Леди Гаге.

Однако есть и те, кто призывает тех же жителей Улан-Удэ, которые находятся неподалеку от Байкала, поехать и самим помочь озеру. По крайней мере, почистить его от мусора, который сами же и набросали по его берегам во время отдыха, а не призывать для этого на помощь американского актера.

Ранее сообщалось, что российский стилист Сергей Зверев был оштрафована за пикет в защиту Байкала у стен Кремля, а недавно лично голыми руками собирал на его берегах мусор, оставленный туристами.