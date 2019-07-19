Москва и Амстердам ведут конфиденциальные консультации по сбитому "Боингу"

Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому "Боингу", который потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что такие консультации идут, но имеется договоренность о конфиденциальном характере данного процесса, сообщает ТАСС.

В марте 2019 года прошла первая трехсторонняя встреча представителей России, Нидерландов и Австралии по делу о Boeing MH17.

Трагический инцидент произошел 17 июля 2014 года. Тогда пассажирский самолет компании "Малайзийские авиалинии" выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Boeing потерпел крушение, поскольку был сбит под Донецком. На борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую Россию не допустили. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно выражала недоверие к результатам работы группы, указывая на безосновательность ее аргументов, а также на нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.