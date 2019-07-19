Подписан указ об электронных визах для Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы.

Как передает "Интерфакс", распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предписывает осуществлять в регионе с 1 октября 2019 года въезд и выезд из России иностранцам на основании однократных туристических, гуманитарных и деловых виз в форме электронных документов.

Отмечается, что данный вид разрешений будет выдаваться на основании решения министерства иностранных дел России по заявлению иностранного гражданина, который должен подать его онлайн не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. При этом консульский сбор взиматься не будет.

В указе также предлагается кабинету министров России до 1 октября текущего года утвердить перечень тех стран, чьи жители могут приезжать в РФ с помощью электронных виз.

Накануне на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым Путин сообщил о том, что в ближайшее время на территории региона будет введен режим электронной визы. Ранее об этом главу государства попросил Беглов.