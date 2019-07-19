"Не было толчка": что произошло между Зеленским и Полтораком

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал министра обороны Степана Полторака, а попросил отойти, сообщил замглавы офиса главы государства Руслан Рябошапка.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка ", — приводит слова Рябошапки РИА Новости. Чиновник пояснил, что главу Минобороны попросили подождать, поскольку "говорили о срочном звонке", и он в итоге "сам отошел".

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский публично толкнул Полторака во время осмотра экспериментальных модулей для военных. Президент беседовал с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной, потом резко развернулся и оттолкнул Полторака, а позднее фамильярно хлопал его по плечу.