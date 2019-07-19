Суд оставил экс-супругу Цеповяза и ее брата под арестом

Супруга одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришней и ее брат Иван останутся под арестом до 24 августа по решению Ростовского областного суда. Ранее они были задержаны по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей — половину супружеской доли из изъятых при обыске у Цеповяза 8,6 миллиона рублей.

Осенью прошлого года разгорелся скандал из-за условий содержания Вячеслава Цеповяза: в СМИ появилось фото, где бывший руководитель ОПГ в тюремной робе и с мобильным телефоном в руках, а на его столе богатое застолье с крабами и красной икрой.