Уволены 11 украинских послов

Шестой президент Украины Владимир Зеленский решил заменить послов в 22 странах. Он уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Чалого также сместили с постов украинского посла в Антигуа и Барбуда и посла в Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Указ об увольнении касается также посла в Иордании Сергея Пасько, посла на Кипре Бориса Гуменюка, посла в Туркмении Валентина Шевальева, посла в Армении Петра Литвина, посла в ЮАР Тараса Кузьмича, посла в Марокко Ярослава Коваля, посла во Вьетнаме и Камбодже Алексея Шовкопляса и посла в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне Валерия Александрука, сообщает РИА Новости.

Также уволены указом Зеленского посол в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили Юрий Дюдин и посол в Ватикане и при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяна Ижевская.