Лысый и целеустремленный: названы главные качества кандидата в космонавты

Член экспедиции МКС-60/61 итальянец Лука Пармитано и российский космонавт Александр Скворцов во время предполетной пресс-конференции в пятницу, 19 июля, рассказали о качествах, какими должен обладать лучший кандидат в космонавты.

По словам Луки, такой человек должен быть лысым: "Самый лучший кандидат в космонавты — это тот, у кого нет волос на голове". Этот критерий Пармитано объяснил тем, что астронавту, у которого нет волос, не придется делать стрижку, потому он не устроит бардак на станции", сообщает ТАСС. Отмечается, что сам итальянский космонавт имеет побритую наголо голову.

Александр Скворцов, в свою очередь, отметил, что лучшим качеством для кандидата является целеустремленность. Также он сообщил, что "Роскосмос" подготовил план работы космонавтов на Международной космической станции с антропоморфным роботом FEDOR.

По словам Скворцова, он не хочет предвосхищать события, потому оставляет некоторую интригу. "Я лучше потом сниму и покажу, что с ним (роботом) будет происходить и что он будет делать". Российский космонавт отметил, что задачи будут и некий сценарий работы уже составлен, сообщает "Интерфакс".

Александра Скворцова спросили, не боятся ли космонавты соседства с машиной, которую в ходе разработке обучали стрелять. "Будет он там стрелять или не стрелять, посмотрим. По крайней мере, работать с ним придется", — отметил российский космонавт. Он подчеркнул, что работа будет интересной и новой, потому они надеются, что все получится.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запланирован на 20 июля с первой стартовой площадки "Гагаринский старт". Он начнется в 19:28 по московскому времени.

Новому экипажу, в составе которого космонавты Александр Скворцов и Лука Пармитано, предстоит выйти в открытый космос и провести почти пятьдесят экспериментов — среди них работа с человекоподобным роботом Федером.