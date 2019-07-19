Лысый и целеустремленный: названы главные качества кандидата в космонавты
Член экспедиции МКС-60/61 итальянец Лука Пармитано и российский космонавт Александр Скворцов во время предполетной пресс-конференции в пятницу, 19 июля, рассказали о качествах, какими должен обладать лучший кандидат в космонавты.
По словам Луки, такой человек должен быть лысым: "Самый лучший кандидат в космонавты — это тот, у кого нет волос на голове". Этот критерий Пармитано объяснил тем, что астронавту, у которого нет волос, не придется делать стрижку, потому он не устроит бардак на станции", сообщает ТАСС. Отмечается, что сам итальянский космонавт имеет побритую наголо голову.
Александр Скворцов, в свою очередь, отметил, что лучшим качеством для кандидата является целеустремленность. Также он сообщил, что "Роскосмос" подготовил план работы космонавтов на Международной космической станции с антропоморфным роботом FEDOR.
По словам Скворцова, он не хочет предвосхищать события, потому оставляет некоторую интригу. "Я лучше потом сниму и покажу, что с ним (роботом) будет происходить и что он будет делать". Российский космонавт отметил, что задачи будут и некий сценарий работы уже составлен, сообщает "Интерфакс".
Александра Скворцова спросили, не боятся ли космонавты соседства с машиной, которую в ходе разработке обучали стрелять. "Будет он там стрелять или не стрелять, посмотрим. По крайней мере, работать с ним придется", — отметил российский космонавт. Он подчеркнул, что работа будет интересной и новой, потому они надеются, что все получится.
Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запланирован на 20 июля с первой стартовой площадки "Гагаринский старт". Он начнется в 19:28 по московскому времени.
Новому экипажу, в составе которого космонавты Александр Скворцов и Лука Пармитано, предстоит выйти в открытый космос и провести почти пятьдесят экспериментов — среди них работа с человекоподобным роботом Федером.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
- Путин - Стоуну. Россияне и украинцы - один народ
- В Шереметьеве загорелся самолет с пассажирами
- Санкции против России и Турции: реакция МИД РФ
- Захарова о суде над Вышинским: вот и все европейские ценности
- Бузова не тупая. Мнение хоккеиста
Самое читаемое
-
После купания в море мужчину съели бактерии
- В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом
- Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
- Вышла из автобуса на скорости 30 км/ч: гибель 18-летней девушки попала на видео
- Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка
Телеканал "Россия"
-
Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Вышел первый трейлер фильма "Обитель" по роману Прилепина
Вести.Экономика
-
Цены на нефть подскочили на новостях об уничтожении США иранского беспилотника
- Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
- Отрицательная ставка ФРС приведет к хаосу в мировой экономике
- Как отрицательные ставки стали ловушкой для Европы
- Более 50 компаний переносят производство из Китая из-за торговой войны
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Дешево и с понтами: бэушные кабриолеты до 400 тысяч рублей
- Hyudai Solaris: не только фейслифт, но и совершенно новый мотор
- Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
- Штраф за неоплату платной дороги будет астрономическим
- Из рептилоида - в качки. Тест обновленного Mitsubishi L200 (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Битва за жизнь: головы сиамских близнецов разделяли 50 часов 100 врачей
- Как антиоксиданты могут вызывать рак
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Продукты с сахарозаменителем убивают собак
Вести в 20.00
-
Пора слезть с пальмы: новый налог сделает россиян здоровее
- Вся правда о Юго-Восточной хорде
- Наводнение не преграда: на свадьбу - в надувной лодке
- 33 сотрудника студии аниме сгорели на своих рабочих местах
- В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом
Вести-Москва
-
Прерванный взлет "Боинга" в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно
- Закрытый участок Сокольнической линии метро заработал на два дня раньше срока
- Зонты пригодятся москвичам вплоть до начала следующей недели
- Главная лестница "Ленинки" попала под реконструкцию
- Столичная сеть распознавания лиц станет крупнейшей в мире
- Дом в Пресненском районе столицы осыпает кирпичами прохожих и автомобили
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
В Израиле нашли огромный неолитический город
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии