В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет

Чертановский суд Москвы приговорил к срокам от пяти до восьми лет колонии строгого режима "благотворителей", похищавших людей с алкогольной и наркотической зависимостью под видом оказания медпомощи при реабилитации.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Наталья Орешникова.

По ее словам, служители Фемиды приговорили Александра Земляного к 8 годам, Андрея Маняхина — к 7 годам, Константина Монича — к 6,6 годам, Юрия Будюкова – 5 годам колонии строгого режима.

При этом в ходе судебного заседания представитель прокуратуры просил суд дать подсудимым от 11 до 14 лет заключения.

Установлено, что данная четверка под видом лечения наркоманов и алкоголиков в учрежденном ими благотворительном фонде социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Восстановление", удерживала потерпевших в разных квартирах в Москве, не оказывая специализированной помощи.

Это привело к тому, в 2017 году мужчина, запертый в квартире, написал записку о помощи и выбросил ее в окно. Соседи прочитали послание о помощи и передали информацию в полицию, после чего всех четверых подсудимых задержали.

В свою очередь защита настаивает на том, что Земляной, Манахин, Монич и Будюков хотели помочь пострадавшим, избавив их от вредных привычек. Как сообщил адвокат одного из подсудимых Владимир Ярмолик, все потерпевшие по данному уголовному делу ранее были судимы или отбывают наказание за грабеж или по наркотическим статьям, а один из них лечился в психиатрической больнице.