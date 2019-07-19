Переход Мирзова в "Спартак" вызвал скандал

Руководство футбольного клуба "Ростов" выступило с официальным заявлением по поводу перехода в московский "Спартак" полузащитника желто-синих Резиуана Мирзова. По мнению ростовчан, "Арсенал", за который футболист выступал на правах аренды, не имел права вести переговоры с игроком.

"Правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба. На момент переговоров между Мирзовым и "Арсеналом" у данного игрока был действующий контракт с "Ростовом", – говорится в заявлении клуба.

Ранее спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков рассказал о договоренности между "пушкарями" и Мирзовым продолжить дальнейшее сотрудничество. Футбольный функционер сожалел, что игрок выбрал "Спартак", а не команду из Тулы.

Руководство "Ростова" заявило, что не разрешало "Арсеналу" вести переговоры с Мирзовым. Клуб оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав.

Ранее стало известно, что Мирзов подписал контракт с московским "Спартаком" сроком на три года.