Не в Краснодаре и не в "Магните": ажиотаж вокруг сковородок устроили в Элисте

В пятницу сообщалось, что покупательницы устроили потасовку в супермаркете, расположенном в Краснодаре.

Выяснилось, что опубликованное видео было обрезано. В полной версии его автор сообщает, что ажиотаж вокруг сковородок произошел в магазине "Умелец" в Элисте.