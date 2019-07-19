Украинские следователи подбираются к деньгам Порошенко

В центре коррупционного скандала может оказаться не только бывший глава Украины, но и его ближайшее окружение и весь силовой блок.

Неудачная попытка заставить депутатов Верховной Рады нарушить процессуальные процедуры ради антикоррупционных инициатив Владимира Зеленского не смутила нового президента.

Он объявил бойкот спикеру Рады Андрею Парубию, а силовики национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) продемонстрировали, что им хватает и нынешнего объема прав и полномочий, чтобы перетряхнуть бухгалтерии сразу в нескольких компаниях, связываемых с Петром Порошенко.

Вместе с коллегами из Специализированной антикоррупционной прокуратура (САП) следователи НАБУ провели серию обысков на предприятии “ Богдан Моторс” и в спортивном клубе “5 элемент”.

Кроме того в документах следствия фигурирует компания “Ленинская кузница”. Как сообщили на своей страницы в Facebook следователи НАБУ, эти компании получили самую большую прибыль при выполнение гособоронзаказа и получена она была в ущерб украинскому бюджету.

Завышения контрактных цен могли иметь место в течение трёх лет с 2015 по 2018 годы. Под следствием может оказаться лицо любого ранга из руководства Минобороны или Генштаба ВСУ Украины.

Следователи могут дойти и до предъявления обвинений своим коллегам из военной прокуратуры. Те, в указанные годы, не только не обнаружили хищений, но, по мнению ряда украинских политиков, напрямую покрывали расхищение бюджетных средств.

Именно с опасением оказаться под следствием связывают бегство за рубеж ещё в апреле этого года (когда стало ясно, что Порошенко проигрывает выборы) Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Прямым ударом по Порошенко оказались и сегодняшние обыски в офисе инвестиционной группы ICU. Компания управляет активами бывшего президента и туда тоже наведались следователи из НАБУ и САП.

Следователи подозревают, что ICU была вовлечена в схему внедрения в государственную систему определения цены на энергоносители так называемой формулы “Роттердам+”.

Согласно этой формуле с марта 2016 года стоимость оптовой электроэнергии на Украине рассчитывается исходя из затрат на её производство при использовании природного угля. А его стоимость в свою очередь и определяется ценой топлива в порту Роттердама плюс доставка до Украины.

После внедрения такой формулы тарифы на электроэнергию на оптовом рынке Украины взлетели в разы.

В партии Порошенко “Европейская солидарность” заявили, что обыски накануне выборов это несомненно политический заказ и что их лидер не имеет никакого отношения к тому расследованию, что ведут НАБУ и САП.

Пресс-служба партии повторила любимую мантру самого Порошенко, связав обыски и следствие с желанием “остановить продвижение Украины в ЕС и НАТО”.

Правда пока даже движение одного отдельно взятого Петра Алексеевича в сторону ЕС не имеет успеха. Накануне Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он с большим пафосом пытался попасть вместо того, чтобы прийти на допрос по повестке украинских следователей.