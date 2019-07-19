Гильерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме. Соглашение с игроком сборной России рассчитано на три года.

"Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив, счастлив, что остаюсь частью "Локо", – приводит слова Гильерме официальный сайт "железнодорожников".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" ведет переговоры с вратарем "Локомотива" и сборной России. Напомним, что Гильерме выступает за красно-зеленых с 2007 года.