В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

Пресс-секретарь музея Сергея Есенина Любовь Курьянова сообщила о том, что к ним периодически наведывается призрак.

По ее словам, сотрудники, дежурившие у мониторов, его замечали не раз, но все молчали, опасаясь, что их не так поймут.

Так продолжалось до тех пор, пока одна из сотрудниц – охранников не выдержала и не рассказала о странном "визитере".

Тогда же сотрудники музея собрались вместе и некоторые припомнили, что тоже видели нечто странное, что поначалу принимали за "непогоду", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Странное движущееся пятно зафиксировано на видео. Кроме того, охранники соседнего с музеем помещения рассказали, что тоже видели нечто похожее и слышали странные стуки по заборы.



Музей Есенина расположен в доме, где с 1911 по 1918 год жил и работал великий русский поэт.