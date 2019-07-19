Выскочил на красный и попал в больницу: в Хабаровске на "зебре" сбили пенсионера

В Хабаровске на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину, ринувшегося под колеса несущихся автомобилей.

Инцидент произошел на улице Юности. Пенсионер выбежал на красный сигнал светофора, и водитель Toyota Mark II не смог предотвратить столкновение.

От удара пешеход отлетел и упал головой на бордюр. В больнице, как сообщает издание PROkhab.ru, у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом малоберцовой кости, кроме этого, у мужчины был поврежден коленный сустав.