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19 июля 201918:20

Июнь стал самым жарким за 140 лет, и это не последний рекорд

FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Июнь 2019 года стал самым жарким июнем в мире за 140 лет. Установлено, что сильнее всего плюсовая температура ощущалась в районах Европы, России, Канады, а также Южной Америки.

Соответствующее исследование провело Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, сообщает "Интерфакс". Согласно приведенным данным, средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию — это примерно на 0,9 градуса Цельсия выше по сравнению со среднеиюньским показателем с конца 19 века.

Американские ученые сделали предупреждение, согласно которому температурные рекорды могут быть установлены и в будущем из-за глобального потепления. Так, метеоролог Кэйти Делло сообщила, что июнь 2019 года — это не последний рекордно жаркий месяц, с которым столкнется человечество, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось об аномальной жаре, от которой, в буквальном смысле этого слова, изнывала Европа. Во Франции был побит абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений, достигнув отметки в более чем 45 градусов по Цельсию.

Июль же, наоборот, принес как Москве, так и другим регионам много сильных дождей, которые в столице вовсе привели к образованию потопа.

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