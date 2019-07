Представитель ОБСЕ назвал ужасным решение Киева по Вышинскому

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасным очередное продление ареста руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и призвал украинские власти освободить журналиста.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что приложит для освобождения Вышинского "все усилия".

Terrible that journalist's Kirill #Vyshinsky’s pre-trial detention was extended again today in #Ukraine for two more months. I reiterate my call to the authorities for his release. I will spare no effort for this.