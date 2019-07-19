Представитель ОБСЕ назвал ужасным решение Киева по Вышинскому

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасным очередное продление ареста руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и призвал украинские власти освободить журналиста.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что приложит для освобождения Вышинского "все усилия".

Terrible that journalist's Kirill #Vyshinsky’s pre-trial detention was extended again today in #Ukraine for two more months. I reiterate my call to the authorities for his release. I will spare no effort for this. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 19 июля 2019 г.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не удивлена вердиктом украинского суда. "Вышинскому продлили арест. Чудес не бывает", — написала она в своем Telegram-канале.

Союз журналистов России расценил решение по Вышинскому, как свидетельство абсолютного судебного произвола. Как передает ТАСС, об этом заявил секретарь СЖП Тимур Шафир.

Он подчеркнул, что "судилище" над журналистом, который занимался своей профессиональной деятельностью, в очередной раз перенесено. Шафир отметил, что арест Вышинского возмущает не только его российских коллег, но и зарубежных, которые считают, что он должен быть освобожден.

19 июля суд в Киеве отказался выпустить Вышинского из-под стражи, который с 17 мая 2018 года содержится под арестом по обвинению в государственной измене и в очередной раз продлил срок его пребывания в СИЗО – на этот раз до 19 сентября.