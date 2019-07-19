На украинской пиццерии появился "свиной" триколор

На здании пиццерии в украинских Черновцах появилась табличка с изображением перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага, сообщает Страна.ua.

Сотрудники заведения объяснили, что на русском языке не разговаривают принципиально, а русскоязычные гости, которые не владеют украинским или английским, "на это обижаются", поэтому пришлось повесить табличку.

При этом персонал пиццерии не смог объяснить, почему на табличке изображена свинья.