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19 июля 201919:03

Число отравленных Healthy Food возросло до 75

До 75 человек возросло количество отравившихся едой из автоматов сети Healthy Food в Москве. Healthy Food специализируется на продуктах для здорового питания. После первых сообщений об отравлениях компания приостановила продажу своей продукции через вендинговые автоматы и начала масштабную проверку сырья.

Все заболевшие – взрослые, отмечает РИА Новости. У 57% заболевших установлен диагноз. Это сальмонеллез. Отмечается, что рост заболевших связан не с новыми отравлениями, а с поздними обращениями к медикам в связи с ухудшением состояния здоровья.

При этом из всех госпитализированных 20 человек уже выписаны в связи с улучшением самочувствия. Меньше других при отравлении продукцией компании для здорового питания повезло московскому дизайнеру Александре Хатунцевой. Проявления сальмонеллеза после перекуса сэндвичем с тунцом врачи у нее заподозрили приступ аппендицита. И провели операцию по удалению червеобразного отростка слепой кишки. Девушка претензий к врачам больницы не имеет, они у нее есть только к фирме-владелице торговых автоматов.

Все отравления произошли в бизнес-центре на Валовой улице.

Роспотрбенадзор проверил компанию. На производстве не соблюдается поточность технологического процесса, набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции, отмечено совместное хранение сырья и готовой продукции. Кроме того, часть холодильного оборудования неисправно.

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