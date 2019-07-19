В Уфу доставили трех детей, пострадавших в результате хлопка на катере

В Нуримановском районе Башкирии трое малолетних детей пострадали в результате хлопка в моторном отсеке катера. ЧП произошло на стоянке Павловского водохранилища при попытке завести судно. Сообщение о происшествии поступило около 17 часов по московскому времени, передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по республике.

Детей трех, восьми и десяти лет с различными травмами доставили в клиническую больницу №18 города Уфы. Известно, что в момент инцидента на катере находились шесть человек, трое из них – дети. К месту ЧП выехали представители администрации сельсовета и спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ближайшее время.