Пентагон: сбитый беспилотник был иранским, "других деталей сообщить не можем"

В Пентагоне убеждены, что американские военные 18 июля сбили над Ормузским проливом иранский беспилотный аппарат, несмотря на то что Иран отрицает это.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала сотрудница пресс-службы министерства обороны США Ребекка Ребарич.

Она подчеркнула, что кроме сказанного, "других деталей мы сообщить не можем".

18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный корабль уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотник, после того как летательный аппарат приблизился к нему на расстояние 900 метров.

19 июля представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи сообщил, что все беспилотники страны в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы невредимыми. По мнению Корпуса стражей исламской революции, американцы могли сбить свой собственный аппарат.

Ранее в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В США же заявили, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.