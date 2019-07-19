Вихлянцева не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Лозанне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в четвертьфинале турнира в Лозанне встречалась с представительницей Франции Ализе Корне. Соперница россиянки добилась победы в трех сетах со счетом 4:6 6:1, 6:3.

Матч между спортсменками продолжался 1 час 53 минуты. В полуфинале Корне, посеянная на турнире под третьим номером, встретится с победителем четвертьфинального поединка между швейцаркой Хиль Белен Тайхман и немкой Тамарой Корпач.

Напомним, что призовой фонд турнира в Лозанне превышает 225 тысяч долларов.