Запуск "Сокола" с "Драконом" отложен

Минимум на сутки отложен старт ракеты Falcon 9 ("Срокол-9") с грузовым кораблем Dragon ("Дракон") с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Грузовой корабль "Дракон" должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) оборудование и материалы для научных исследований и экспериментов.

Американская компания SpaceX планировала запуск "Дракона" на 21 июля. Теперь. Отмечает ТАСС, старт состоится никак не ранее 2 часов 35 минут по московскому времени 22 июля.

Dragon доставляет грузы к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX.