Дана Борисова ответила украинским националистам

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала негативные комментарии в свой адрес, которые появились после ее публикации в Instagram.

Ранее сообщалось, что Борисова опубликовала пост с серией снимков, сделанных возле Майдана Незалежности в Киеве. В нем телеведущая с радостью отозвалась о своем прибытии в украинскую столицу, куда приехала в связи со съемками для популярного телевизионного проекта. Но многие не разделили восторга Борисовой, возмутившись тем, что ее пропустили в Украину, ведь она посещала Крым после событий 2014 года.

Российская телеведущая сообщила RT, что такая реакция для нее была ожидаемой. По ее словам, к Киеву у нее осталось хорошее отношение. "Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей". Борисова отметила, что в этот раз она снова поехала в Киев на съемки российского шоу и никакой враждебности там не встретила.