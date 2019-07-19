Евро-2020. Сборные России и Бельгии сыграют в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз сообщил о месте проведения отборочного матча чемпионате Европы-2020 между командами России и Бельгии. Он состоится 16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Футболисты сразятся на одноименной арене. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

После матча в Санкт-Петербурге сборная России отправится в Сан-Марино, где ей предстоит сыграть с местной командой. Встреча пройдет 19 ноября. Ее начало запланировано на 22:45 по московскому времени.

Напомним, что сборная России уже встречалась с бельгийцами в рамках отборочного турнира, уступив хозяевам поля со счетом 1:3. Россияне занимают второе место в группе I, набрав 9 очков после четырех встреч. Бельгийцы лидируют с 12 баллами.