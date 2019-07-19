США расширили антивенесуэльские санкции

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан.

Как передает РИА Новости, об этом стало известно из размещенного на сайте министерства финансов США сообщения, в котором говорится о четырех жителях Венесуэлы — Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, а также Гуэрреро Михаресе​​​.

Комментируя новые ограничения в отношении должностных лиц латиноамериканской страны вице-президент США Майк Пенс проинформировал мировую общественность о том, что санкции введены в отношении виновных в репрессиях против мирного населения Венесуэлы.

Беспорядки в Венесуэле начались 21 января 2019 года, когда оппозиция вывела своих сторонников на улицы Каракоса, протестуя против действующего президента Николаса Мадуро.

Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным руководителем государства, после чего ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуайдо. При этом Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро в качестве легитимного президента.