Журналиста на террориста: Вышинский рассказал об искажении судом действительности

Сегодня киевский суд продлил срок ареста руководителю портала РИА Новости Кириллу Вышинскому еще на 60 дней. Это решение в российском МИДе уже назвали позором, а в ОБСЕ — ужасной новостью. Судьи просто проигнорировали решение Конституционного суда Украины, постановившего ранее, что журналиста нужно выпустить из-под стражи.

Журналисты задают вопрос Вышинскому:

— Вы собираетесь работать журналистом на Украине?

— Я до 22 сентября сижу в тюрьме, о чем можно сейчас говорить?

Пока конвоиры надевают наручники, Вышинский отвечает на вопросы, которые журналисты выкрикивают из зала, буквально парой реплик:



— В офисе Зеленского сказали, что вас также заинтересованы поменять. Прокомментируйте, пожалуйста.

— Мне об этом ничего не известно. Мне кажется, что это тренд ушедшей политической власти — говорить о каком-то моем обмене.



Два прошлых заседания в Подольском районном суде отменялись по формальным причинам: то прокуроры с делом не ознакомились, то, странным образом, судьи занялись чем-то другим. В пятницу, 19 июля, была очередная попытка собраться и вынести решение.

Решение суда продлить арест на 60 дней Кирилл Вышинский выслушал стоя, воспринял стойко. Было известно заранее, что прокуроры потребуют не выпускать его. Вышинский якобы может покинуть Украину, у него есть российский паспорт. А еще журналист якобы способен давить на свидетелей.

"Прошу суд обвиняемому Вышинскому продлить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", — запросил прокурор.

Еще до выступления прокурора Кирилл Вышинский заявил, что тот искажает действительность. Обвинения в свой адрес журналист назвал политически ангажированными.



"Например, он утверждает, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости моей выдачи, о необходимости передачи меня куда бы то ни было, что является полным враньем, извините за простоту речи. Меня всегда поддерживали в том, что журналист за свою профессиональную деятельность не должен находиться в тюрьме", — прокомментировал Кирилл Вышинский.

Когда защита попросила освободить Кирилла Вышинского, он поддержал своих адвокатов — хотел бы выйти под личное обязательство: вернуться в журналистику, отстаивать профессиональные честь и достоинство, при этом продолжить участие в судебном процессе.

На сегодняшнем заседании пообщаться с родственниками Кириллу Вышинскому не удалось. Зал в Подольском суде Киева — крошечный. Зайти позволили лишь телеоператорам. Это дело — больше, чем личное. Оно вызвало огромный общественный резонанс.



Чтобы еще раз озвучить решение суда, на улицу к журналистам, а их здесь были десятки, спустился прокурор. Следом вышел и адвокат Кирилла Вышинского. По его мнению, на сегодняшнее решение суда повлияла политическая составляющая.

"Очень большой политический резонанс, общественный резонанс данного дела. Оно так и есть, поскольку судят журналиста за его журналистскую деятельность", — рассказал адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский.

Освободить Кирилла Вышинского из-под стражи позволяет и законодательство страны. Конституционный суд Украины отменил норму, по которой обвиняемые в госизмене обязательно должны находиться в СИЗО. Но для суда это, похоже, не аргумент.