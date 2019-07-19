Француз Алафилипп выиграл очередной этап "Тур де Франс"

Французский велогонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick-Step одержал победу на 13-м этапе престижной многодневки "Тур де Франс". В гонке с раздельным стартом он преодолел дистанцию в 27,2 км за 35 минут. Алафилипп продолжает лидировать в общем зачете.

Вторым финишировал британец Герайнт Томас, представляющий команду Ineos, отстав от победителя на 14 секунд. В тройку призеров вошел бельгиец Томас де Гендт из Lotto Soudal (36 секунд).

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял 43-е место. Он финишировал спустя 2 минуты и 31 секунду. Напомним, что 14-й этап "Тур де Франс" состоится 20 июля.