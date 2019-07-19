На матче "Динамо" – "Рубин" впервые в РПЛ внедрят систему VAR

В матче второго тура чемпионата России по футболу между столичным "Динамо" и казанским "Рубином" произойдет историческое событие. Впервые в истории Премьер-лиги будет задействована система видеопомощи арбитрам – VAR. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

"РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR", – цитирует Дюкова официальный сайт Российского футбольного союза.

Встреча между московским "Динамо" и казанским "Рубином" состоится 21 июля. Ранее система VAR тестировалась в режиме офлайн на матче первого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином".