Предвыборная гонка: Зеленский ссорится с чиновниками, а Порошенко отправили на галерку

Завтра в Украине день тишины. Агитация запрещена, политики готовятся к выборам в Верховную раду. Согласно опросам, лидирует партия главы государства "Слуга народа". От Владимира Зеленского в эти дни ждали серьезных и волевых президентских решений, но он предпочел другую тактику.

Зеленский в своем репертуаре — он публично ссорится с чиновниками:

— А чем вам я не нравлюсь?

— Сказали, что вы малоросс!

— Вы серьезно считаете, что я малоросс?

И так же, при всех, заключает с ними пари. На этот раз на то, что дорогу сдадут до осени.

Еще Владимир Зеленский создает себе предвыборный образ реформатора и миротворца, выступая с подобными заявлениями:

"Вы знаете, что приоритетная задача для Украины — прекратить огонь и остановить войну".

Но даже такие заявления он делает на фоне военных машин. Зеленский приехал проверить технику, которая отправится в войска. Ранее, отдельным указом, он дал украинское гражданство особо отличившимся перед страной — боевикам националистического батальона "Азов", воевавшим на Донбассе.

"Восемь человек сразу — такого даже при Порошенко не было. Партию "Слуга народа" уж точно нельзя назвать партией мира", — сообщил сопредседатель "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Реальные мирные инициативы — у единственной украинской политической силы — "Оппозиционной платформы — За жизнь". Участие в обмене пленными на Донбассе, переговоры с Россией по газу — все это дает стабильное увеличение сторонников и уверенное второе место в предвыборных рейтингах.

"Всюду люди надеются, что мы принесем мир на Украину. И мы это сделаем. Мы выбрали мирный план. Мы с самого начала выступали за прямые переговоры, с самого начала боролись за жизни людей. Мы сделаем все, чтобы скорее наступил на Украине мир", — рассказал сопредседатель "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

В Мариуполе боевики в масках громят агитационные палатки оппозиционеров, а полиция не обращает на это внимания.

В Киеве проходят обыски в принадлежащих Порошенко инвестиционных и автомобильных компаниях и даже в фитнес-клубе "5 элемент" — есть подозрения, что здание владелец получил незаконно. Экс-президента вызывали на допрос, но он не явился — уехал в Страсбург, в Европарламент.

"Дорогие друзья, я вас поздравляю с очередной дипломатической победой нашего государства", — заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

На самом деле Порошенко даже в зал не пустили. Фотографы засняли, как он сидит на балконе, где места для туристов.

Зеленский просит Верховную раду ужесточить антикоррупционное законодательство. В письме к спикеру указано требование провести внеочередное заседание, но в парламент приходит только фракция Тимошенко .

"Наша команда поддержала такую инициативу. Мы даже попросили вернуться наших депутатов со всех регионов Украины, чтобы мы могли полным составом фракции присутствовать на этом внеочередном заседании", — сообщила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В офисе президента не исключают после выборов коалиции с "Батькивщиной" Тимошенко и "Голосом" Вакарчука. Всего же в Верховную раду идет двадцать одна партия — рекордное число, но последние опросы показывают, что в парламент наибольшие шансы попасть имеют только четыре: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".