У нас отбирают двор: почему жители подмосковного Королева против строительства детских садов
Скандал в Королеве: горожане требуют прекратить строительство детских садов. Ситуация кажется абсурдной только на первый взгляд. Новые садики пытаются втиснуть в небольшие дворы и места для прогулок там уже не останется. Из городского бюджета на этот проект выделены сотни миллионов рублей.
"SOS! У нас отбирают двор!" — такими призывами о помощи украшены все балконы дома номер 12 по улице Карла Маркса в подмосковном Королеве. В это трудно поверить, но местные жители протестуют против строительства детского сада.
"Власти города Королев обманывают жителей города, этого дома. Втайне от жителей они отобрали у них эту территорию", — делится житель дома Роман Иванов.
Абсурда добавляет то, что для строительства детского сада пришлось снести благополучно работавший детский сад. Новый якобы будет больше.
"Мы предполагаем, что это все делается для того, чтобы снять обременительную нагрузку по выполнению социальных обязательств застройщиком", — рассказывает Елена Кигина.
"Никаким образом жители не были уведомлены. То есть людишки остались за бортом, никто их интересы, никто ухудшение их условий почему-то не захотел хотя бы принять во внимание", — сообщила Елена Захарова.
В администрации Королева на голубом глазу заявляют, что не обязаны проводить предписанные градостроительным кодексом публичные слушания.
"Никакого разговора нет о том, чтобы у кого-то кто-то что-то где-то отбирал — это территория двора. Муниципальная территория, которая находится внутри этого двора, на четыре метра да, сдвигается", — прокомментировал руководитель администрации городского округа Королев Юрий Копцик.
"Вот на плане находится наш дом, вот идет дорожка и вот сразу за дорожкой идет забор, то есть он будет находиться где-то вот здесь вот", — местный житель показывает план будущей застройки.
Дети и инвалиды, проживающие в доме, фактически окажутся запертыми между забором и дорогой и лишатся прогулочной зоны.
"Для меня проблема стоит особенно остро, потому что я ограничена в передвижении. Мы покупали эту квартиру с обременением на 15 лет в ипотеку, а сейчас, в результате, я буду сидеть дома, к сожалению", — поделилась Анастасия Марукова.
Поразительно, но буквально в соседнем квартале, на улице Калинина, точно такая же ситуация.
"Нарушен генплан, не проведены слушания. Должна быть произведена реконструкция детского садика, а в уже имеющейся территории этого не было сделано", — рассказала Светлана Шкарбан.
"Мы выросли в этом дворе, целых три поколения уже, и нас отсюда выгоняют", — сообщила пенсионерка Агнесса Маркс.
Те же плакаты на окнах и то же ледяное спокойствие в администрации. По иронии судьбы на месте нынешней администрации Королева когда-то были детские ясли, а теперь здесь сидят чиновники, которые не покладая рук борются с недостатком детских учреждений в городе.
И еще один важный момент — компания "ТКРОС" выиграла два тендера по 200 миллионов рублей. На что? На строительство одного детсада 198 миллионов и на строительство другого детсада через дорогу такую же сумму", — поделилась Елена Кигина.
АО "ТКРОС" указано как генподрядчик строительства. И вот ведь какое счастливое совпадение — единственным учредителем этой организации, с легкостью выигрывающей муниципальные тендеры и осваивающей сотни бюджетных миллионов, значилась Администрация города Королев, которой руководил все тот же Юрий Копцик. Круг, как говорится, замкнулся. И тут уже никакого абсурда, а сплошное изящество финансовой схемы, которую уже пообещали по достоинству оценить правоохранительные органы. К делу сегодня подключился Следственный Комитет.
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