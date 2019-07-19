Россиянин Бида завоевал серебро чемпионата мира по фехтованию

Российский шпажист Сергей Бида принес национальной команде первую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште. 26-летний россиянин стал серебряным призером турнира в индивидуальных соревнованиях.

В финальном поединке Бида уступил венгерскому спортсмену Гергею Шиклоши со счетом 14:15. Бронзовыми призерами оказались итальянец Андреа Сантарелли и украинец Игорь Рейзлин.

Отметим, что Бида впервые в карьере стал призером чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях.