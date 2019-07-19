США готовы вмешаться в торговый спор между Японией и Южной Кореей

Сеул попросил Вашингтон вмешаться в разрешение торговых споров Южной Кореи с Японией.

Как передает РИА Новости, об этом на брифинге для журналистов в Белом доме рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, президент Южной Кореи Чжэ Ин попросил его вмешаться в торговый спор между двумя странами – с 4 июля Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех химических элементов, необходимых для производства электронного оборудования и намерена исключить Страну утренней свежести из числа государств, которым не требуется разрешение на импорт высоких технологий. Такие меры в Токио объясняют тем, что японские технологии утекают через Южную Корею в КНДР.

В Сеуле же рассматривают данные шаги соседей, как ответ на требование судебных органов Южной Кореи выплатить компенсации тем корейцам, чей подневольный труд милитаристская Япония использовала во время Второй мировой войны.

Трамп подчеркнул, что ему нравятся оба лидера, поэтому если они попросят его о помощи, он вмешается.