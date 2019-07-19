Грищук остался без финала на этапе Гран-при FIDE в Риге

В Риге продолжается второй этап шахматного Гран-при, который впервые проходит по олимпийской системе. Последний представитель России на турнире Александр Грищук не смог пробиться в финал соревнований, уступив в полуфинальном матче французу Максиму Вашье-Лаграву.

19 июля состоялась вторая встреча этих соперников на турнире. Россиянин, играя белыми, уступил французу после 47-го хода. Первый поединок между Грищуком и Вашье-Лагравом завершился вничью.

В другом полуфинале азербайджанец Шахрияр Мамедьяров оказался сильнее американца Уэсли Со и вышел в финал соревнований.

Напомним, что на первом этапе Гран-при FIDE, который прошел в Москве, победу праздновал россиянин Ян Непомнящий, обыгравший в финале Александра Грищука.