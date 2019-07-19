Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в столице Венгрии, российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль турнира. Она стала для нее уже пятой в карьере. В финале Дериглазова победила француженку Полин Ранвье со счетом 15:11​​​.

Ранее российская рапиристка становилась чемпионкой мира в индивидуальных и командных соревнованиях в 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.

Золото Дериглазовой стало для сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште первой наградой высшей пробы. Серебро ранее завоевал рапирист Сергей Бида.