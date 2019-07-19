В Африке мужчина собрался лететь на крыле самолета

Пассажиры нигерийской авиакомпании Azman Air панику, когда перед взлётом увидели мужчину, который забрался на крыло самолета.

Как передает телеканал "Россия 24", инцидент произошёл в одном из аэропортов Нигерии.

Boeing уже закончил руление, и ожидал разрешения на вылет, когда неизвестный залез сначала на двигатель, а затем и на крыло. Заметили "зайца" сами пассажиры, которые потребовали немедленно остановить воздушное судно и задержать нарушителя.

Позже мужчина пояснил полиции, что таким способом он хотел полететь в Гану.