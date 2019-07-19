Британский танкер задержан Ираном в Ормузском проливе

Танкер Stena Impero, предположительно захваченный в Ормузском проливе, идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировали в компании Stena Bulk & Northern Marine Management.

Отмечается, что в момент прохода через пролив к зарегистрированному в Великобритании судну, которое находилось в тот момент в международных водах, приблизились небольшие неопознанные катера и вертолет. После этого связь с Stena Impero пропала. Известно только, что танкер, на борту которого находятся 23 моряка, направляется на север, в сторону Ирана.

При этом Корпус стражей исламской революции, входящий в состав вооруженных сил Ирана сообщил, что задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Ранее в Ормузском проливе иранцы задержали танкер Riah, сообщив, что судно незаконно перевозило миллион литров нефти. США осудили действия Тегерана и потребовали немедленно освободить экипаж.