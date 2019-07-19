CNN: Иран задержал в Ормузском проливе два танкера

Иранские силы безопасности 19 июля задержали в Ормузском проливе не один, а два танкера.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал CNN, ссылаясь на неназванное американское официальное лицо.

Сообщается, что иранские ВМС задержали кроме идущего под британским флагом судна Stena Impero, о судьбе которого сообщалось ранее, также танкер MV Mesdar — под флагом Либерии.

Ранее в Ормузском проливе иранцы задержали танкер Riah, сообщив, что судно незаконно перевозило миллион литров нефти. США осудили действия Тегерана и потребовали немедленно освободить экипаж.