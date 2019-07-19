Путин не верит в то, что британцы хотели отравить Скрипаля

Президент России Владимир Путин сообщил, что не верит в возможность отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля спецслужбами Великобритании, отметив, что они бы это уже сделали, если бы им это потребовалось.

Об этом глава государства рассказал в интервью известному кинорежиссеру Оливеру Стоуну, чем документальный фильм "В борьбе за Украину" 19 июля вышел в эфир телеканала "Россия 1".

Путин отметил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась, подчеркнув, что голосование за Владимира Зеленского было протестным.