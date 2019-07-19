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19 июля 201923:40

Российские футболисты стали чемпионами мира среди лиц с церебральным параличом

paralymp.ru

В испанской Севилье завершился чемпионат мира по футболу среди лиц с церебральным параличом. В финальном матче мужская сборная России победила команду Украины со счетом 3:1 и завоевала золотые медали турнира.

В составе победителей голы забили Георгий Албегов (23-я минута), Дмитрий Миненко (33-я) и Ника Миракишвили (45-я). Единственный мяч у проигравших оказался на счету Сергея Баденока (30-я).

Российские футболисты в шестой раз оказались сильнейшими на планете. Ранее сборная России завоевывала медали высшей пробы в 1998, 2005, 2007, 2011 и 2015 годах.

Отметим, что футбольные матчи среди лиц с ЦП проводятся в формате "семь на семь". Игры состоят из двух таймов по 30 минут. Турнир проводится с 1982 года.

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