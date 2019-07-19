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Ядерная программа Ирана 32 минуты назад
Танкерные войны: на борту задержанного Ираном судна есть трое россиян
На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть трое россиян. Тем временем выясняется, что Иран, помимо британского, задержал еще и либерийский танкер.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), британский танкер был задержан в связи с нарушением международных правил. По информации судовладельца, на борту судна находятся 23 члена экипажа — граждане Индии, Латвии, Филиппин и России (по предварительной информации, их трое).
Правительство Великобритании выразило крайнюю обеспокоенность этой ситуацией. Глава МИД Джереми Хант заявил, что примет участие в заседании чрезвычайного правительственного комитета, чтобы оценить дальнейшие действия Великобритании, и добавил, что Иран задержал не один танкер, а два – второй шел под флагом Либерии.
По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, задержание британского танкера может стать поводом для применения силы. "Будем надеяться на благоразумие сторон, но много зависит от того, каковы планы каждой из них", — заявил он в интервью ТАСС.
После задержаний танкеров президент США Дональд Трамп заявил, что в регионе находится немало кораблей ВМС США. "У нас есть много кораблей. Боевых кораблей", — сказал Трамп.
В начале июля у берегов Гибралтара британские ВМС захватили танкер, который перевозил иранскую нефть. Судно было задержано из-за подозрений, что везло нефть в Сирию, нарушая тем самым санкции ЕС против Дамаска. Операция проводилась по запросу США.
Тогда доверенные лица иранского руководства заявили следующее: "Если Великобритания не отменит решение о задержании иранского танкера, то обязанность иранских властей — сделать симметричный шаг и задержать британский танкер".
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