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20 июля 201901:49 Андрей Сапегин

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Разработчики электронных паспортов продемонстрировали, как его будут выдавать. Процесс получения нового документа будет простым и высокотехнологичным. Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

УЛГНП (удостоверение личности гражданина) будет выглядеть, как водительское удостоверение нового образца. Кстати, этот документ будет заменять права. Так вот получить его можно будет при помощи криптобиокабины.

Аппаратный комплекс позволяет регистрировать биометрические параметры: изображение лица и отпечатки пальцев.

Разработкой программного обеспечения и технических решений для нового паспорта занимается НИИ "Восход" вместе с Минсвязи. К слову, именно они создали и занимаются поддержкой электронных загранпаспортов, которыми мы все пользуемся с 2006 года. И собственно на базе этой технологии создается новый документ. Здесь же находится главный центр обработки данных. Нам продемонстрировали, как при помощи нового паспорта можно, например, купить машину.

Новые паспорта москвичи начнут получать с июля 2020 года. Столица станет пилотным регионом. Скорее всего, в "паспорт 2.0" будут занесены электронная подпись человека и основные его документы: СНИЛС, ИНН, водительские права и другие.

Конечно, главный вопрос, который всех волнует, — безопасность новых документов. Идея обрастает опасениями, что с одной стороны паспорта станут объектом хакеров или с другой — с их помощью людей станут тотально контролировать. Авторы разработки говорят: это невозможно.

То есть без участия владельца паспорт никоим образом нельзя использовать. Криптография и оборудование, которое задействовано в обеспечении этой системы, отечественное, так что в случае очередных санкций Россия не зависит от кого бы то ни было. И кстати, технологией давно пользуются за рубежом.

Помимо пластикового варианта, будет и виртуальный — мобильное приложение, доступное для всех платформ, разумеется для Android и IOS. Выдача бумажных паспортов прекратится в течение 2022 года. Старыми паспортами можно будет пользоваться до окончания срока их действия.

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