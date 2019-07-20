В Нижегородской области в сентябре откроется новая школа на 425 мест

Новая школа в Нижегородской области на 425 мест откроет свои двери для учащихся в сентябре. Сегодня ее проинспектировал глава региона Глеб Никитин.

Строительство шло в рамках национального проекта "Образование". Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в начале июня.

Также губернатор Нижегородской области оценил ход строительства нового детсада в поселке Дальнее Константиново. Его планируют открыть до конца этого года.

