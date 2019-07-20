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20 июля 201902:00 Наталья Гончарова

Пропавших в Мюнхене россиянок разыскивает полиция и генконсульство РФ

Пропавших в Мюнхене россиянок разыскивает полиция и генконсульство РФ

Полиция Германии не исключает версию убийства двух россиянок, пропавших в Мюнхене. Об этом пишет издание Bild. Их пытаются найти с прошлой субботы, однако пока в деле больше вопросов, чем ответов.

Баварская полиция ищет двух гражданок России, бесследно пропавших в Мюнхене. 41-летняя Мария Герзуцки и ее дочь Татьяна, проживающие в Германии, собрались поехать по магазинам в прошлую субботу, 13 июля. О своих планах сообщили друзьям. С тех пор их никто не видел.

"Им невозможно дозвониться. Телефон Татьяны выключен. Она не посещала занятия, а ее мама не появлялась на работе".

Последнее сообщение Мария Герзуцки отправила в 12 часов. После на связь не выходила, домой не возвращалась. Супруг тщетно пытался дозвониться. Друзья забили тревогу и создали пост о пропаже в Facebook с подробным описанием их внешности и обратились за помощью в посольство России.

"13 июля сего года в городе Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело. Выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное Консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ".

Однако пока новой информации о местонахождении Марии и Татьяны нет. Правоохранительные органы, изучив обстоятельства пропажи, подчеркивают, что такое поведение для семьи Герзуцки крайне нетипично.

"Ситуация, с которой мы имеем дело, довольно странная. У них не было абсолютно никаких признаков суицидальных наклонностей или каких-либо переживаний. Они открыты и честны со своей семьей и друзьями, поэтому резкий обрыв контакта с обществом – это настораживающее поведение", — говорит пресс-секретарь полиции Мюнхена Бенджамин Кастро Теллез.

Bild пишет, что полиция не исключает версию убийства или насильственных действий в отношении россиянок. Сейчас ее разрабатывают следователи, пытаясь найти хоть какую-то зацепку.

На сайте германской полиции просят тех, кто видел Марию и Татьяну или знает об их местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.

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