Сборная Алжира завоевала Кубок африканских наций

В финальном матче Кубка африканских наций, который проходил в Египте, сборная Алжира встречалась с командой Сенегала. "Лисы пустыни" во второй раз в истории завоевали главный трофей турнира, обыграв "львов Теранги" со счетом 1:0.

Алжирские футболисты вышли вперед уже на второй минуте первого тайма. Отличился форвард "зеленых" Багдад Бунежда. Сенегальцы все оставшееся время пытались пробить вратаря соперника Раиса М'Боли, однако их старания не увенчались успехом.

Отметим, что сборные Алжира и Сенегала встречались между собой на групповом этапе Кубка Африки-2019. Как и в финале, победу тогда праздновали "лисы пустыни" со счетом 1:0.

Напомним, что бронзовые медали турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие в матче за третье место команду из Туниса.