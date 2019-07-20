В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал

В Санкт-Петербурге автомобиль BMW врезался в ограждение набережной Обводного канала, пробил его и упал в воду.

Водителю удалось выбраться самостоятельно, передает ТАСС. Сообщается, что в салоне иномарки больше никого не было. Устанавливается причина произошедшего.

На месте происшествия работает подъемный кран с целью поднятия автомобиля из воды.