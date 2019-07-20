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20 июля 201900:29

Тегеран предъявил кадры, доказывающие лживость заявлений Трампа

EPA

Корпус Стражей Исламской революции распространил кадры, которые, как заявляют в Тегеране, должны опровергнуть заявление Дональда Трампа о том, что американский корабль сбил иранский беспилотник.

На записи летательный аппарат ведет наблюдение за кораблем ВМС США "Боксер" в Ормузском проливе, а затем отдаляется от него. Съемка датирована вчерашним числом. Именно тогда президент США заявил, что "Боксеру" удалось подбить иранский дрон.

КСИР утверждает, что дрон успешно выполнил миссию и вернулся на базу.

Белый дом сегодня заявил, что у него нет сомнений в правдивости его версии событий и обещал предъявить убедительные доказательства этого. Однако, ничего пока не предъявлено.

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