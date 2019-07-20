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Ядерная программа Ирана 33 минуты назад
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны.
К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны. Со времен войны в Персидском заливе в Саудовской Аравии был расположен 10-тысячный военный контингент. Но после 2003 года в стране официально осталась лишь группа американских военных инструкторов, передает РИА Новости.
Разрешение Саудовской Аравии на размещение американской армии было дано во время конфликта США и Ирана.
В пятницу Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. Также был задержан танкер под либерийским флагом, но потом ему разрешили продолжить движение.
Глава МИД Великобритании заявил, что Иран ждут последствия, если Stena Impero не будет быстро освобожден, однако отметил, что вариант с военными действиями не рассматривается.
По словам политолога Сергея Михеева, частично произошло то, чем иранцы грозили. В определенный момент на одном из участков они перекрыли Ормузский пролив. Они показали, как может ситуация развиваться, ведь таких танкеров может собраться десятки, а то и сотни.
"И тогда придется вытаскивать на свет все контрабандные схемы - чьи корабли ходят, кто получает прибыль и кто все это прикрывает", — отметил эксперт в программе "Железная логика" в эфире радио Вести FM от 19 июля.
Конфликт происходит на фоне выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену.
8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке, потому что в нынешнем виде она не имеет смысла. По версии иранской стороны, участники соглашения не в полной мере исполняют свои обязательства в его экономической части.
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.
Уже 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В ответ иранские власти обещали сделать симметричный шаг.
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